Image: cheero これが新時代のモバイルバッテリー現代で必須となったバッテリーですが、その多くに搭載されているリチウムイオン電池が発火するなんて事故もここ最近耳にするようになってきました。 安全性や品質が重視されるようになってきたバッテリーに、準個体という新たな方式が採用され始めています。次世代の「準固体バッテリー」とは？ Imag