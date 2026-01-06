Image: Photo Agency / Shutterstock.com Ç¯ÊðÌó8600Ëü±ß¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¡©OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤¬¡¢¡Ö½àÈ÷ÀÕÇ¤¼Ô¡×¿¦¤ÎÊç½¸¤òX¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó¤Ï¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎÂç¤­¤¤»Å»ö¤Ç¡¢ÃåÇ¤¸å¤¹¤°¤Ë¸·¤·¤¤¸½¾ì¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OpenAI¤Îµá¿Í¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÇ¯Êð¤Ï55Ëü5000¥É¥ë¡ÊÌó8,600Ëü±ß