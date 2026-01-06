歌手でタレント・あのが昨年12月30日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00〜28:30)に出演。『M-1グランプリ2025』の“推しコンビ”を明かした。あの○大絶賛も「極力会いたくない」「怖い(笑)!」同大会の敗者復活戦を振り返ったあのは、「僕が審査員だったら、イチゴに投票してました。イチゴさん、マジで面白かった」と今年準決勝まで進んだイチゴを大絶賛。敗者復活戦で披露した