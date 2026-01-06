元「モーニング娘。」でタレントの辻希美と杉浦太陽夫妻が、３日深夜に放送されたテレ朝系「夫が寝たあとに」（火曜・深夜０時１５分）に出演。第５子出産を振り返った。昨年８月に第５子女子を出産した辻。「妊娠中から出産、出産後も本当に家族みんなで戦った、乗り越えた」と当時を振り返り、「孤独感っていうのを初めて感じない妊婦生活だった」「生まれた後の夜に、もう一回あの出産を味わいたいと思って。もう一回朝に戻