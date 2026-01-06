40Âå¤«¤é¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î´üÂÔ¤ò¤Ê¤¾¤ë¿ÍÀ¸¤ò¹ß¤ê¤Æ¤â¤¤¤¤¡£·Þ¹ç¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÎØ³Ô¤Ø¡½¡½²¿¤ò¼êÊü¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÊÊ¤ä´î¤Ó¤ò¡È¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¡É¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Þ¤¹¤«¡©IVE¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó»á¤äÇÐÍ¥¥Ï¡¦¥½¥¯¥¸¥ó»á¤Î°¦ÆÉ½ñ¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç262ºþ¡¢60ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÅ¯³Ø¥Ö¡¼¥à¡×¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Øµá¤á¤Ê¤¤Îý½¬ÀäË¾¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥·¥ç¡¼¥Ú¥ó¥Ï¥¦¥¢¡¼¤Î¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤À¤±¤ÎË¾¤ß¤òÃµ¤¹40Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¸ÄÀ­Åª¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤Ù¤­