YouTubeには日々膨大な数の動画が投稿されますが、生成AIで作った低品質な動画を大量に投下して視聴回数や登録者数を稼ぐコンテンツも目立ち始めています。動画編集サービスを提供するKapwingはYouTube上で拡大する低品質AI生成動画の状況を調べたレポートを2025年11月28日に公開しました。AI Slop Report: The Global Rise of Low-Quality AI Videos - Kapwinghttps://www.kapwing.com/blog/ai-slop-report-the-global-rise-of-lo