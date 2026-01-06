バルセロナがアル・ヒラルに所属するポルトガル代表DFジョアン・カンセロの獲得に迫っているようだ。5日、『マルカ』や『アス』など複数のスペインメディアが伝えている。今冬のアル・ヒラル退団を希望しているカンセロだが、約1年ぶりのバルセロナ復帰が秒読み段階となった模様。報道によると、バルセロナはすでに公式オファーを提示し、アル・ヒラルおよび選手側と口頭合意に達したという。現在は契約の最終調整が進んでおり