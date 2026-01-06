第98回アカデミー賞は5日(日本時間6日)、国際長編映画賞部門のノミネート候補15作品を発表。「国宝」(李相日監督)が選ばれ、最終ノミネートに前進した。「国宝」は、昨年12月16日（日本時間17日）に発表されたノミネート候補に選出されていた。ノミネート作品は1月22日に発表される。日本映画が国際長編映画賞部門受賞となれば、「ドライブ・マイ・カー」(濱口竜介監督)以来4年ぶりとなる。「国宝」は俳優の吉沢亮が主演、