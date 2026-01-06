Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥ªー¥¸ー¥É¥ë ½ªÃÍ0.6714¹âÃÍ0.6719°ÂÃÍ0.6663 0.6790¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.6755Äñ¹³2 0.6734Äñ¹³1 0.6699¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.6678»Ù»ý1 0.6643»Ù»ý2 0.6622¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥­ー¥¦¥£¥É¥ë ½ªÃÍ0.5789¹âÃÍ0.5792°ÂÃÍ0.5742 0.5857¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.5824Äñ¹³2 0.5807Äñ¹³1 0.5774¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.5757»Ù»ý1 0.5724