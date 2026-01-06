今回は、夫が妻に家を追い出された瞬間を、隣人に目撃されたエピソードを紹介します。妻に家事をダメ出ししたところ…「俺の転勤を機に、妻と地方に引っ越しました。妻は引っ越しを機に専業主婦になりましたが、家事は手抜きばかり。特に掃除が適当で、イライラすることも多々ありました。そして転勤先での生活も慣れてきた頃、結婚記念日に妻と外食することになりました。でも、妻は掃除が終わらなくて、なかなか外出できず……。