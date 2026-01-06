〓石あかりがヒロインのNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜）第67話が6日に放送された。情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、トキ（〓石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）と婚約。しかし、トキは大きな問題に気づく。家族にヘブンと一緒になることを報告しなければならない。しかし、お手伝いさんとして働くことを認めてもらったとはいえヘブンと結婚することを家族に簡単