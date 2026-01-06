５日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比５９４．７９ドル高の４万８９７７．１８ドルと続伸し、最高値を更新した。産油国のベネズエラに対する米国の攻撃を受けたリスク回避的な姿勢は広がらず、今後のベネズエラのインフラ需要を巡る思惑から石油関連株が上昇した。景気敏感株の一角にも買いが入り、ＮＹダウの上げ幅は一時８００ドルを超えた。１２月の米ＩＳＭ製造業景況感指数が市場予想を下回り、長期金利が低下したこと