¤­¤Î¤¦¡Ê5Æü¡Ë¡¢¹áÀî¸©ºä½Ð»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ËÂÐ¤·¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç56ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ë½ÎÏ¹Ô°ÙÅù½èÈ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ïºä½Ð»Ô¤Î»ØÄêË½ÎÏÃÄÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ»±²¼ÁÈ¿¥´´ÉôÁÈ°÷¤ÎÃË¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤­¤Î¤¦¸á¸å5»þ16Ê¬¤´¤í¡¢ºä½Ð»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤ËÂÐ¤·¤Æ·ÙËÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¶á¤Å¤­¡¢¶»ÁÒ¤òº¸¼ê¤Ç¤Ä¤«¤àË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¶¼Ç÷¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ