ヴィンテージアイウェア・ジュエリー・ウォッチ専門店「ラストストア（THE LAST STORE®）」が、トランクショー「天上天下唯我独尊」を開催する。1月7日から13日まで阪急うめだ本店1階のコトコトステージ11で、1月14日から20日まで阪急メンズ大阪1階のプロモーションスペース11で実施する。【画像をもっと見る】トランクショーでは、1800年代から1990年代までのヴィンテージアイウェア約1万本と、