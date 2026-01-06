アイドルグループ・timeleszの猪俣周杜と、コスプレイヤーのえなこが、フジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(13日スタート、毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第3話・4話に出演する。(左から)えなこ、猪俣周杜福士蒼汰が主演する同作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、