お正月の恒例行事と言えば、消防出初式（しょうぼう でぞめしき）を連想する方も少なくありません。消防出初式の日程は自治体によって異なりますが、多くの自治体では1月6日、平日でも固定で実施するところが少なくないようです。なぜ消防出初式は1月6日に固定されているのでしょうか。今回は消防出初式がなぜ1月6日に行われるようになったのか、その歴史をひもといてみたいと思います。大火から復興する心意気を示す三代目歌川広