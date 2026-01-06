「北勢バイパス」「鈴鹿四日市道路」「中勢バイパス」の進捗国土交通省 中部地方整備局が2025年12月、三重県で整備中の「北勢バイパス」「鈴鹿四日市道路」「中勢道路」（中勢バイパス）について事業評価監視委員会にて進捗等を関係者で共有しました。【あ、全部つなげるの！】これが「北勢バイパス／鈴鹿四日市道路／中勢バイパス」です！（地図／写真）北勢バイパスは国道1号の、鈴鹿四日市道路と中勢バイパスは国道23号のバ