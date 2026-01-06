日本航空（JAL）は、国際線の機内でマルス津貫蒸溜所の「シングルモルト津貫 JAL EXCLUSIVE 2025」を、1月1日から2月28日まで販売する。日本の各地に点在する小規模蒸溜所でつくられる「ジャパニーズクラフトウイスキー」を販売し、その体験を日本の各地に足を運ぶきっかけとしてもらうことを狙う。第13弾として、本坊酒造がマルス津貫蒸溜所で作るウイスキーを販売する。薩摩で5年の熟成させた原酒を、伝統的な「梅酒」の熟成に使