世の中には明らかに頭のいい人がいる。そうした人たちにはどんな秘密があるのか？ 18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』から、訳者の栗木さつき氏に話をうかがった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）人生の時間を溶かしていないか？――本書の編集を通じて、自分が毎日、スマホやSNSにどれだけ時間を奪われているかに改めて気づかされました。栗木さつき（以下、栗