老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、給与が増えて年金が支給停止になった場合についての質問です。Q：68歳で在職老齢年金を受け取っています。給与が増えて年金が支給停止になった場合、元の年金額に