2025年11月ブラジルのベレンにて、気候変動枠組条約サミットCOP30が開催されました。パリ協定COP21から、ちょうど10年の節目になります。これを記念し、パリ市は「持続可能な近接都市に関する国際会議」を9月4・5日の2日間開催。この会場に立ち会い多くの学びを得た筆者から、日本でも参考になりそうな事例やヒント、そして日本を代表して参加した大阪市のプレゼンを紹介します。ヒント1：住人を巻き込むことが、素早い実現の鍵（