なぜ人はネット上で他人を叩いてしまうのか。中央大学教授の岡嶋裕史さんは「Xなど自由に意見が言えるプラットフォームは、努力して何かを成し遂げるよりも最も簡単に社会に爪痕を残せる場所となった。それゆえにウソの情報であっても多くの人の注目を集めるために罵倒や誹謗中傷を繰り返してしまう」という――。※本稿は、岡嶋裕史『子どものSNS禁止より、大人のX規制が必要な理由』（光文社新書）の一部を再編集したものです。