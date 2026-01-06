気になる男性がいたら、思いついたときいつでもLINEでメッセージを送りたくなってしまうもの。とはいえ、相手が仕事中の場合は、内容に配慮しないと顰蹙を買ってしまいそうです。そこで今回は、『スゴレン』男性読者の声を参考に、「仕事中の男性にLINEを送るときに気を付けたいこと」をご紹介いたします。【１】急を要する用件でなければ、仕事が終わりそうな時間を狙って送る急ぎの用事でなければ、仕事の終わり時間を見計らって