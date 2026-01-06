今日6日午前6時、青森県八甲田山系の酸ケ湯では積雪が300センチに達し、全国で今季初めて積雪3メートル以上となりました。昨季、全国で初めて積雪が3メートル以上となったのは2024年12月24日(酸ケ湯308センチ)でした。青森県の酸ケ湯で積雪3メートル以上全国で今季初日本付近は冬型の気圧配置が強まっているため、北〜東日本の日本海側では大雪となっている所があります。今日6日午前6時に青森県八甲田山系の酸ケ湯では積雪が300