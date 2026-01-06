新年のスタートにぴったりな、ときめきフレグランスがドン・キホーテ系列店舗に登場。手のひらサイズで人気のミニ香水「ミニモアパフューム」が、サンリオの愛されキャラクターたちと夢のコラボレーションを実現しました。キュートな限定デザインと、毎日使いやすい甘く爽やかな香りで、持つだけで気分が上がるアイテムに♡自分用にはもちろん、ちょっとしたギフトにもおすすめです。