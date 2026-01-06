2025年のギアで1番の話題といえば“ゼロトルク系”パター。人気のクラブメーカーからも発売されて大ヒット中だが、どんな性能をもち、どんなゴルファーに合うのかを鹿又が解説！ ゼロトルク系パターの特徴は？ 「ゼロトルク」「トルクレス」などさまざまな呼び方があるが、そもそもゼロトルク系のパターは従来のパターと何が違うのか？ そのメリットを鹿又が語る。