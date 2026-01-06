1月18日よりTBS系で放送がスタートする鈴木亮平主演の日曜劇場『リブート』の追加キャストとして、山口紗弥加、与田祐希、上野鈴華の出演が発表された。 参考：乃木坂46 与田祐希、芽生えてきた“先輩”としての自覚グループの存在が大きな原動力に 本作は、愛する人の死を巡って嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ないスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペ