私（ミナミ、34歳）は夫（タカヨシ、34歳）と娘（6歳）、息子（3歳）との4人暮らし。先月、夫の姉（義姉、ルリ、35歳）が女の子を出産しました。私と義姉は義両親のいるグループLINEでやり取りするくらいですが、不仲というわけではありません。義姉がグループLINEに姪の写真を送り、義兄（ハジメ）が「アイリ」と名付けたことを報告してきました。私たち夫婦はもちろん、義両親もお祝いモードです。義姉は長らく結婚と出産を望ん