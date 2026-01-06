1月6日未明、静岡県富士市の県道で歩行者の男性が乗用車にはねられ死亡しました。 6日午前3時半頃、富士市伝法の東名高速道路富士インターチェンジ近くの県道で、歩行者が乗用車にはねられました。 はねられたのは30代から40代とみられる男性で、頭と全身を強く打ち、運ばれた病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、現場は横断歩道のない車道で、車の運転手は「人が急に飛び出してきた」と話しています。 また