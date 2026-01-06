6日（火)日本海側で積雪増加。全国的に厳しい寒さになるでしょう。＜6日（火）の天気＞日本付近は冬型の気圧配置が続き、上空には強い寒気が流れ込んでいます。日本海側では広く雪が降り、山形県や長野県では大雪になっているところがあります。このあとも午前中を中心に雪が強まり、ふぶくところがあるでしょう。雪の積もっているところでは、さらなる積雪による交通障害や屋根からの落雪にお気をつけください。午後は西から冬