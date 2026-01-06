【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：48,977.18 △594.79（1/5）NASDAQ：23,395.82 △160.19（1/5） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って上昇となりました。米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束するなど、地政学リスクが意識されるもその影響は限定的で、5日の米国市場は石油関連や景気敏感株への買いが市場を支えました。ダウ平均は続伸して取引を開始すると、序盤から上げ幅を拡大する展開