広島・小園海斗内野手（２５）がデイリースポーツの新春インタビューに応じた。◇◇−昨季は自身初タイトルとなる首位打者と最高出塁率の２冠を獲得。「獲得できた一番の要因は、四球を選べるようになったことだと思います。落ち着いて打席に入れるようになりました」−打席ごとにしっかりプラン立てできているように見えた。「そうですね。あまり詳しくは言えないですけど、全打者に対して初球にストライクを投