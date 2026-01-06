【その他の画像・動画等を元記事で観る】5日放送スタートとなったTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。この作品のOPテーマとして書き下ろした新曲「CATCH!!!」を同日リリースしたすりぃが、自身が主催するライブのゲストアーティストを発表。また同曲を収録した2年ぶりとなるパッケージ作品を2月25日にリリースすることも合わせて発表されている。1月5日は、「いつかアニメのオープニングテーマを自身の