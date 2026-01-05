【その他の画像・動画等を元記事で観る】King Gnuが、今週金曜1月9日（金）00:00より配信リリース予定で、2月11日にシングルパッケージ発売が決定している新曲「AIZO」の期間生産限定盤CDパッケージのアニメジャケットが、『呪術廻戦』原作者 芥見下々氏描き下ろしイラストに決定した。『呪術廻戦』「死滅回游」で躍動する様々なキャラクターを描いた超豪華なイラストになっており、さらに12インチLPサイズという存在感のあるスペ