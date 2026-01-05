【その他の画像・動画等を元記事で観る】2年ぶりの新作となるTVアニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、1月4日より放送の新章【タクティクス編】のEDテーマとなる「BRAVE GROOVE」のノンクレジット映像が公開された。新エンディングは、ドット絵をテーマにこれまで作中に登場したデジモンたちの姿が描かれている。ちりばめられたデジモンたちをぜひ探してみよう。また、TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK』新