【その他の画像・動画等を元記事で観る】昨年11月にアニメ化が発表されていた「透明な夜に駆ける君と、目に見えない恋をした。」（原作：志馬なにがし／ GA文庫・SBクリエイティブ刊）が、1月4日放送の配信番組「 GA FES 2026 〜GA20TH ANNIVERSARY〜」内で最新情報を解禁。2026年7月の放送決定に加え、入野自由、早見沙織、小原好美、阿座上洋平の4名のキャストが番組内でサプライズ発表された。原作小説『透明な夜に駆ける君と、