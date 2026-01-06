【本日の見通し】金曜日の米雇用統計にらむ展開に 昨日発表の12月米ISM製造業景気指数は47.9と11月の48.2を下回った。予想は48.3と小幅改善となっていた。好悪判断の境となる50を下回るのは10カ月連続。内訳の中で、前回厳しい数字となった新規受注と雇用はともに小幅改善も、生産や在庫が悪化した。ドル円はややドル安が優勢となった。月曜日東京市場などでドル高が進み、一時157円30銭台を付けたが、東京午後からロン