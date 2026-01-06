東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値156.38高値157.30安値156.12 158.26ハイブレイク 157.78抵抗2 157.08抵抗1 156.60ピボット 155.90支持1 155.42支持2 154.72ローブレイク ユーロドル 終値1.1722高値1.1729安値1.1659 1.1818ハイブレイク 1.1773抵抗2 1.1748抵抗1 1.1703ピボット 1.1678支持1 1.1633支持2 1.1608ロ&#12