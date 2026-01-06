2025年11月、株式会社マーナが販売する一気にたためるバッグ「Shupatto（シュパット）」が、誕生10周年を迎えました。【マーナ】Shupatto コンパクトバッグ M 使い方 / How to Use Shupatto Compact Bag M（YouTube）https://youtu.be/lHe1ACF06m8「Shupattoバッグの出荷数は累計1700万個を突破しております」という同社広報担当の菊池さんに話を聞きました。「たたむ手間」を「たたむ楽しさ」へーーShupattoが10年も支持された理