かっぱ寿司は、2026年1月31日から2月3日までの期間、「恵方巻」を販売。販売に先立ち、12月15日からアプリとWEBで予約受付が始まっています。大満足のサイズ感節分に、その年の縁起の良い方角"恵方"を向いて丸かじりすると福が訪れるとされる「恵方巻」。無言で最後まで食べ切ると、1年の願いが叶うと言われています。かっぱ寿司の26年恵方巻は2種類登場します。・特選恵方巻定番人気の「いかサラダ」に、玉子・えび・かんぴょう・