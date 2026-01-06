壱番屋は、2026年1月17日に、宝島社から公式ファンブック「CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK やっぱりココイチ！」を発売します。何度でも10％オフにココイチの魅力を詰め込んだ公式ファンブック第2弾が発売します。店内飲食の会計から、期間中何度でも10％オフになる「SPECIALパスポート」付きで、最新のグランドメニューや著名人インタビューなど読み応えたっぷりのお得な一冊になっています。・CURRY HOUSE CoCo壱番屋 FAN BOOK