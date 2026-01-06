○経済統計・イベントなど ０８：５０日・マネタリーベース １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・１０年物利付国債の入札 １６：４５仏・消費者物価指数（速報値） １７：５０仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：５５独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：００ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）