「フレイル」という言葉をご存じですか？ 高齢者における虚弱状態を指し、糖尿病や高血圧といった生活習慣病と深い関係があります。フレイルは糖尿病やサルコペニア（筋肉量・筋力の低下）を引き起こしやすく、一方で生活習慣病がフレイルを進行させる悪循環に陥る可能性もあるのです。今回、「フレイルと生活習慣病の関係性」について、牧迫飛雄馬さんに詳しく解説してもらいました。 監修理学療法士：牧迫 飛雄馬（理学療法