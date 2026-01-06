いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）「やりたいのに動けない」理由「変わりたい」「新しいことを始めたい」と思うのに、胸の奥が、ぎゅっと縮んで体が動かない。それは怠