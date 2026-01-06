小見洋太が金髪ヘアから丸刈りに大胆イメチェン柏レイソルは1月5日、2月から開幕する明治安田J1百年構想リーグに向けてチームの立ち上げ日を迎えた。この日は、怪我人や新加入選手を除く計26人がグラウンドに姿を見せた。なかでも注目を集めたのは、金髪ヘアーから丸刈りヘアに変貌したMF小見洋太。「いい状態でキャンプインしたい」と新シーズンに向けて意気込んだ。冬晴れの下、ファン・サポーターが長蛇の列を作った。選手