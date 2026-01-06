2026年はスマートフォンやPC、家電製品の価格が最大20％上昇する可能性があると経済紙のフィナンシャル・タイムズが報じました。これはAI需要の爆発的な増加に伴うもので、半導体メーカーはAIデータセンターなどで使われる高帯域幅メモリチップの製造に注力する一方、消費者向け製品に搭載されるローエンドチップの優先順位を下げているとのことです。Chip shortages threaten 20% rise in consumer electronics priceshttps://www