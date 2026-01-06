福士蒼汰が主演する1月13日スタートのドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第3〜4話に、猪俣周杜（timelesz）、えなこの出演が決定した。【写真】『東京P.D. 警視庁広報2係』、新キャストに東雲うみ、草川拓弥、篠田諒が発表本作は、広報と捜査現場の刑事それぞれの意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者の経験者が原案を担当し、