【ニューヨーク共同】週明け5日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比46銭円高ドル安の1ドル＝156円35〜45銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1716〜26ドル、183円31〜41銭。米国によるベネズエラ攻撃で地政学的リスクが意識されたことなどを受けて米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識した円買いドル売りが優勢となった。