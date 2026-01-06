【WWE】SMACK DOWN（1月2日・日本時間3日／ニューヨーク・バッファロー）【映像】すごい角度のブリッジを破壊する“美麗エルボー”WWE2026年開幕戦で、日本人女子3人を含む主要レスラーが8人タッグに勢揃い。相手の完璧なサブミッションの最中、妖艶な美女レスラーが放った“美フォーム”からのダイビングエルボーには、ファンから「世界一美しいエルボー」と歓声が上がった。WWE「SmackDown