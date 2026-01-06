▼青森県（青森地方気象台・６日５時）【津軽】雪後くもり【下北】雪後くもり【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・６日５時）【内陸】雪後くもり【沿岸北部】くもり後時々晴れ【沿岸南部】くもり後時々晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・６日５時）【東部】晴れ時々くもり【西部】雪後くもり▼秋田県（秋田地方気象台・６日５時）【沿岸】雪後くもり【内陸】雪後くもり▼山形県（山形地方気象台・６日５時）【村山】雪後くも